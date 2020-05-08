Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor
Üç ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasının ardından çalışanlara ücretsiz izin maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, günlük 39 lira maddi yardım imkanı sunan destek programına başvurular devam ediyor.
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı. CNN Türk yayınına konuk olan Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını da söyledi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında ise, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR? Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.