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  3. 08 Mayıs 2020 10:31

Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

Üç ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasının ardından çalışanlara ücretsiz izin maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, günlük 39 lira maddi yardım imkanı sunan destek programına başvurular devam ediyor.

Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı. CNN Türk yayınına konuk olan Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını da söyledi.

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Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

Kısa çalışma ödeneği kapsamında ise, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi.

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Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR? Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

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Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

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