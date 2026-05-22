Ücretsiz yaz gençlik kampları başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve gençlerin heyecanla beklediği GSB Yaz Gençlik Kampları için 2026 sezonu başvuru ekranı açıldı. Müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz an geldi çattı. 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.