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  4. Uçtu uçtu ambulans uçtu! Kara saplanmıştı, böyle kurtarıldı

Uçtu uçtu ambulans uçtu! Kara saplanmıştı, böyle kurtarıldı

Şırnak’ın İdil ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı.

Uçtu uçtu ambulans uçtu! Kara saplanmıştı, böyle kurtarıldı - Resim: 1

İdil ilçesine bağlı Tepeköy köyüne hasta almaya giden ambulans, köy yoluna girişte kara saplandı. 

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Uçtu uçtu ambulans uçtu! Kara saplanmıştı, böyle kurtarıldı - Resim: 2

Ambulanstaki sağlık personelinin ihbarı üzerine bölgeye özel bir şirkete ait vinç yönlendirildi. 

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Uçtu uçtu ambulans uçtu! Kara saplanmıştı, böyle kurtarıldı - Resim: 3

Ambulans, halatla bağlanıp, bulunduğu yerden çıkarılarak kara yoluna indirildi. 

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Uçtu uçtu ambulans uçtu! Kara saplanmıştı, böyle kurtarıldı - Resim: 4

İlçe merkezine geri dönen ambulanstaki sağlık ekibinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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