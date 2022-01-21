Uçtu uçtu ambulans uçtu! Kara saplanmıştı, böyle kurtarıldı
Şırnak’ın İdil ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı.
İdil ilçesine bağlı Tepeköy köyüne hasta almaya giden ambulans, köy yoluna girişte kara saplandı.
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Ambulanstaki sağlık personelinin ihbarı üzerine bölgeye özel bir şirkete ait vinç yönlendirildi.
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Ambulans, halatla bağlanıp, bulunduğu yerden çıkarılarak kara yoluna indirildi.
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İlçe merkezine geri dönen ambulanstaki sağlık ekibinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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