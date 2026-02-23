Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu; define cinayeti iddiasında 9 şüpheli gözaltında!

Aydın'ın Söke ilçesinde başlangıçta define ararken dinamit kazasıyla hayatını kaybettiği düşünülen bir kişinin aslında uçurumdan atılmış olabileceği iddiası, geniş çaplı bir soruşturmayı başlattı. Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.