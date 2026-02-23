Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu; define cinayeti iddiasında 9 şüpheli gözaltında!
Aydın'da define ararken dinamit patlamasıyla hayatını kaybettiği düşünülen kişinin bir cinayete kurban gitmiş olabileceği öne sürüldü. İddialar üzerine başlatılan soruşturmada eşi de dahil 9 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. haberimizde.
Aydın'ın Söke ilçesinde başlangıçta define ararken dinamit kazasıyla hayatını kaybettiği düşünülen bir kişinin aslında uçurumdan atılmış olabileceği iddiası, geniş çaplı bir soruşturmayı başlattı. Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, Söke-Davutlar Mahallesi sınırındaki Nallıca mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Manastır yolunda bir uçurumda hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, uçurumda bulunan kişinin M.Ç. (46) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.
Başlangıçta olay, define arama sırasında yaşanan dinamit patlamasıyla bağlantılı olarak değerlendirilmişti.
