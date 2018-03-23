Uçurumun kenarındaki okulda yıkım başladı

Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor. Yıkım çalışmaları DHA tarafından havadan da görüntülendi.



