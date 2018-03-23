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  3. 23 Mart 2018 12:36

Uçurumun kenarındaki okulda yıkım başladı

İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin yanı başındaki inşaat çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binasında yıkım başladı.

Uçurumun kenarındaki okulda yıkım başladı

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu.

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Uçurumun kenarındaki okulda yıkım başladı

Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart’ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.

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Uçurumun kenarındaki okulda yıkım başladı

Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor. Yıkım çalışmaları DHA tarafından havadan da görüntülendi.

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Uçurumun kenarındaki okulda yıkım başladı

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