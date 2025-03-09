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Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler

Ramazan ayında et ürünlerinde indirim yapan bir market, vatandaşların akınına uğradı. İndirimler nedeniyle yoğun ilgi gören marketin kasap reyonunda uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İHA
Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler - Resim: 1

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı marketler et ürünlerinde fiyat sabitlemesine gitme kararı aldı. Alınan bu kararın ardından fiyatları güncelleyen bir zincir markette ucuz fiyata et almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 

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Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler - Resim: 2

Kasaplarda kilogram fiyatının ortalama 500 ile 600 TL arasında değişen kıymanın fiyatı 379 TL'den satışa sunuldu. 

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Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler - Resim: 3

Haramidere'deki marketten ucuz et alabilmek için çevre ilçelerden vatandaşlar akın etti. 

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Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler - Resim: 4

Dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlar fiyatların beklemeye değer olduğunu dile getirdi.

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