Ucuz kıyma satan markete hücum ettiler
Ramazan ayında et ürünlerinde indirim yapan bir market, vatandaşların akınına uğradı. İndirimler nedeniyle yoğun ilgi gören marketin kasap reyonunda uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: İHA
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı marketler et ürünlerinde fiyat sabitlemesine gitme kararı aldı. Alınan bu kararın ardından fiyatları güncelleyen bir zincir markette ucuz fiyata et almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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Kasaplarda kilogram fiyatının ortalama 500 ile 600 TL arasında değişen kıymanın fiyatı 379 TL'den satışa sunuldu.
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Haramidere'deki marketten ucuz et alabilmek için çevre ilçelerden vatandaşlar akın etti.
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Dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlar fiyatların beklemeye değer olduğunu dile getirdi.
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