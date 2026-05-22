UFO belgelerinde ikinci perde: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!
Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla UFO'lara ait gizli belgelerin ikinci paketini kamuoyuna sundu. Olayların dünya dışı yaşamla bağlantısına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirtirken, birçok vakanın hala açıklanamadığı ifade edildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın şeffaflık talimatının ardından bugün Washington'da UFO’lara (Tanımlanamayan Uçan Nesneler) ilişkin gizliliği kaldırılan ikinci belge paketini resmi arşiv sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 50’den fazla yeni video, istihbarat kaydı ve raporu içeren bu hamleyle birlikte, Pentagon'un halka açtığı UFO dosyası sayısı 200'ü aşmış oldu.
Yayınlanan görüntüler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 2021 yılında Suriye üzerinde ABD ordusu tarafından kaydedilen ve ani hızlanma hareketleri yapan gizemli bir nesne oldu. Bir diğer kritik kayıtta ise ABD Sahil Güvenliği’ne ait kızılötesi sensörlerin bir uçağın yakınında uçan tanımlanamayan bir cismi tespit ettiği görülüyor.
Yayınlanan dosyalarda, ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinin yazılı ifadesi en çarpıcı detaylar arasında yer alıyor. Yetkili, görev esnasında helikopterlerinin yanında aniden beliren ve çevreye turuncu ışıklar saçan iki büyük küre gördüklerini aktardı.
Teşhis için havalanan askeri jetlerin de çaresiz kaldığını belirten yetkili, bu gizemli nesnelerin savaş uçaklarını takip etmeye başladığını ve mürettebat olarak büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Arşivde ayrıca, 1948-1950 yılları arasında New Mexico’daki çok gizli Sandia askeri tesisi yakınlarında rapor edilen 209 farklı "yeşil küre ve disk" vakasına ait 116 sayfalık tarihi belge de bulunuyor.