Uğradıkları tecavüze polisi inandıramayan ikiz kardeşler intihar etti
İngiltere'de Chris Gould isimli genç kız ve ikizi Sam, polise tacize uğradıklarını söyleyip şikayette bulundu. Polisin, şikayeti ciddiye almaması ve olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmaması üzerine ikiz kardeşler 4 ay arayla intihar etti.
İngiltere ikiz kardeşlerin ölümüyle sarsıldı. Korkunç olayın altında ise yıllar süren tecavüz olayı çıktı.
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İki ölümle ilgili yapılan soruşturmada, iki kardeşin intihar ettikleri ortaya çıktı.
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Yapılan soruşturma sonrasında, Chris ve kız kardeşinin çocukluklarından bu yana cinsel tacize uğradığı, kimsenin gözaltına alınmaması üzerine iki kızın da depresyona girdikleri ve ruhsal sıkıntılar yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.
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Kızların anne ve babası Jane Cannon ve Ian Gould, Sam'ın intiharından sonra Chris'in, ağır bir travma yaşadığını ve artık evde zaman geçirmek istemediğini söyledi.
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