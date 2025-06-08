Uğur böceğine benziyor ama hiç masum değil! Sakın elinize almayın

Zehirli uğur böceği örümceği, bilimsel adıyla Eresus cinnaberinus (günümüzde Eresus sandaliatus olarak da bilinir), Eresidae familyasına ait, parlak renkleriyle dikkat çeken bir örümcek türüdür. Bu örümceği zehri insanlara ciddi zarar vermez, sadece vücutta hafif reaksiyonlara neden olur.