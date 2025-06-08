Uğur böceğine benziyor ama hiç masum değil! Sakın elinize almayın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zehirli uğur böceği örümceği görüntülendi. Kırmızı-siyah renkleriyle uğur böceğine benzetilen türün, ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde vatandaşın dikkatini çeken uğur böceği, korkuttu.
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Masum uğur böceklerine benzemeyen iri yapılı örümceği cep telefonuyla kayda alan vatandaş, daha sonra zehirli olduğunu öğrendi.
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Kırmızı-siyah renkleriyle uğur böceğine benzeyen ve zehirli bu türün genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.
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Zehirli uğur böceği örümceği, bilimsel adıyla Eresus cinnaberinus (günümüzde Eresus sandaliatus olarak da bilinir), Eresidae familyasına ait, parlak renkleriyle dikkat çeken bir örümcek türüdür. Bu örümceği zehri insanlara ciddi zarar vermez, sadece vücutta hafif reaksiyonlara neden olur.
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