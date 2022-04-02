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  4. Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı

Ukrayna askerleri ölüme böyle ''tekme'' attı

Rusya'nın Ukrayna'da yollara bıraktığı tanksavar mayınlarını ayaklarıyla tekmeleyerek temizlerken çekilen görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Ukrayna askerleri ölüme böyle ''tekme'' attı - Resim: 1

Rusya-Ukrayna savaşında 5. haftaya girildi. İki ülke arasındaki barış müzakarelerini tüm dünya yakından takip ederken sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü dikkatleri üzerine çekti.

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Ukrayna askerleri ölüme böyle ''tekme'' attı - Resim: 2

Ukraynalı askerlerin Kiev'e giden bir yoldan Rus tanksavar mayınlarını tekmeleyerek temizledikleri görüntüler internette paylaşıldı. Ukraynalı askerlerin hayatlarını riske atarak yaptıkları eylem sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Ukrayna askerleri ölüme böyle ''tekme'' attı - Resim: 3

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ukraynalı askerleri cesaretlerinden ötürü tebrik ederken bazıları ise teknolojik mühimmatlar kullanılması gerektiği uyarısını yaptı.

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Ukrayna askerleri ölüme böyle ''tekme'' attı - Resim: 4

İngiliz medyasında yer alan habere göre tanksavar mayınlarının yok edilebilmesi için büyük miktarda basınç gerekiyor. Ancak Ukraynalı askerler yolu açabilmek için mayınları ayaklarını kullanarak kenara doğru sürüklemeyi tercih etti. 

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