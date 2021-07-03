Ukrayna ordusunda ''topuklu'' krizi

Karada tepki gösterenlerden Ukrayna Meclisi Başkan Yardımcısı Elena Kondratyuk, Savunma Bakanı Andrey Taran’ı hedef aldı. Kondratyuk, "Sayın Savunma Bakanı, siz ülkemizi ve ordumuzu NATO standartlarına bu şekilde mi yaklaştırıyorsunuz? Bu bir aşağılamadır" dedi.

Bazı milletvekilleri de Savunma Bakanı Taran’a tepki olarak topuklu ayakkabı hediye etti. İktidar partisi milletvekillerinden İrina Vereşuk da yaptığı açıklamada Taran’a tepki göstererek, "Sayın Bakan’ın bugün aldığı topuklu ayakkabılar, reform yapma ve tutumu değiştirme zamanının geldiğinin sembolik bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.