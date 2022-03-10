Ukrayna, Putin'in ölüm konvoyunu böyle vurdu
Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. Rus güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı 15. gününde devam ediyor.
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Rus ordusu, başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman sıcak çatışma yaşanıyor.
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Son olarak Ukrayna ordusu, Kiev'e yaklaşan Rus güçlerini vurduğu görüntüleri paylaştı.
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Yapılan açıklamada, Rus birliklerin ağır kayıplar verdiği ve geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.
İşte Rus konvoyunun vurulduğu anlar...
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