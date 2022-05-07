Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu

"Rus ordusu 25 bin 100 askerini kaybetti"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya’nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğünü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi.