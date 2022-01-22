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Ukrayna-Rusya cephe hattından korkutan görüntüler

Rusya 100 binden fazla askerin yanı sıra ağır silahlarını Ukrayna sınırına yığdı.Donbas'ta kriz giderek derinleşirken, cep hattından yeni görüntüler geldi. 

Ukrayna-Rusya cephe hattından korkutan görüntüler - Resim: 1

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Stanitsia Luganska cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi.

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Ukrayna-Rusya cephe hattından korkutan görüntüler - Resim: 2

Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014'ten bu yana çatışmalara sahne olan Stanitsia Luganska kasabası yakınlarındaki cephe, Donbas'ın Lugansk bölgesinde bulunuyor.

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Ukrayna-Rusya cephe hattından korkutan görüntüler - Resim: 3

Yaklaşık iki ay önce Rusya yanlısı ayrılıkçıların havan topu atışı sonucu kasaba yakınlarındaki bir köydeki evler zarar gördü ve bölgede yaşayanlar ayrıldı.

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Ukrayna-Rusya cephe hattından korkutan görüntüler - Resim: 4

Cephede gün içinde bir çatışma gözlemlenmezken, 79. Hava Taarruzu Tugayına bağlı Ukraynalı askerler düzenli olarak devriye geziyor ve dürbünlerle bölgeyi gözetliyor.

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