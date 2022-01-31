Ukrayna savaşa hazırlanıyor: ABD birlikleri askerleri, askerler sivilleri eğitti
Ukrayna, Rusya'nın olası işgal girişimine karşı teyakkuza geçti. Amerikan birlikleri, Ukrayna askerlerine roketatar eğitimi verirken, Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri sivillere tahta kalaşnikoflar ile silah kullanmayı öğretti.
ABD Florida Ulusal Muhafızları’ndan askerler Ukrayna'nın Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde Kiev güçlerine M141 Bunker mühimmatını kullanma eğitimi verirken Reuters haber ajansı tarafından fotoğraflandı.
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ABD'NİN YARDIMI OLARAK GELDİ
Söz konusu silahların yaklaşık 100 tanesi Washington tarafından askeri yardım sevkiyatlarının bir parçası olarak gönderildi.
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200 ABD ASKERİ UKRAYNA'DA
Bununla birlikte, ABD'nin 2015'ten beri askeri varlığını sürdürdüğü ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ve destek sağlamakla görevlendirildiği Ukrayna'da şu anda yaklaşık 200 ABD askeri görev yapıyor.
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Bunker buster roket atarları, beton, tuğla ve kum torbası konumlarını parçalamak için tasarlandı ve 1999'dan beri ABD tarafından kullanılıyor.
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