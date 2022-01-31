Ukrayna savaşa hazırlanıyor: ABD birlikleri askerleri, askerler sivilleri eğitti

200 ABD ASKERİ UKRAYNA'DA

Bununla birlikte, ABD'nin 2015'ten beri askeri varlığını sürdürdüğü ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ve destek sağlamakla görevlendirildiği Ukrayna'da şu anda yaklaşık 200 ABD askeri görev yapıyor.