Ukrayna yolcu uçağını İran mı düşürdü ? Dünya bu görüntüyü konuşuyor
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna yolcu uçağının İran tarafından vurulduğu iddia edildi. ABD'li New York Times gazetesinin yayınladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Sırasıyla ABD, Kanada, İngiltere ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar geldi ve İran'ın Ukrayna yolcu uçağının füze ile vurulduğu iddia edildi. İran bu suçlamaları reddetse de gece saatlerinde ABD'li New York Times gazetesi 'o anın' videosunu yayınladı.
TRUMP: ŞÜPHELERİM VAR
ABD'li yetkililer, Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'a ait uçağın kazara İran tarafından düşürülmüş olabileceğine inanıyor. Trump şüphesini dile getirerek "Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.