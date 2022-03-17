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Ukrayna'da korkunç bilançoyu duyurdu: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu belirtildi..

Ukrayna'da korkunç bilançoyu duyurdu: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu - Resim: 1

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor.

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Ukrayna'da korkunç bilançoyu duyurdu: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu - Resim: 2

Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.

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Ukrayna'da korkunç bilançoyu duyurdu: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu - Resim: 3

Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

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Ukrayna'da korkunç bilançoyu duyurdu: Şehrin yüzde 90'ı yok oldu - Resim: 4
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