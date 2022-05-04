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Ukrayna'da korkunç kaza: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Ukrayna'da korkunç kaza: 16 ölü, 6 yaralı - Resim: 1

Ukrayna’nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20’de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. 

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Ukrayna'da korkunç kaza: 16 ölü, 6 yaralı - Resim: 2

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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Ukrayna'da korkunç kaza: 16 ölü, 6 yaralı - Resim: 3

Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

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Ukrayna'da korkunç kaza: 16 ölü, 6 yaralı - Resim: 4
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