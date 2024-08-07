Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı

SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ

Bakanlık, Ukrayna’nın saldırısına karşılık verildiğini belirterek, “Operasyonel-taktik ve saldırı havacılığı, Sumy bölgesindeki Basovka, Zhuravka, Khoten, Yunakovka, Belovody ve Hrapovshchyna bölgelerinde Ukrayna ordusunun insan gücü ve ekipmanlarına karşı saldırılar gerçekleştirdi. Ordu havacılığı düşmanın zırhlı araçlarına karşı etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kursk yönündeki Rus birlik grubunun yedekleri çatışma bölgesine hareket etti. Saldırı sonucunda 6 tank, 2 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 3 Kozak zırhlı savaş aracı ve bir mühendislik yıkım aracı dahil olmak üzere 16 adet Ukrayna zırhlı aracı imha edildi” dedi.