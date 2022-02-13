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Ukrayna'dan sürpriz hamle

Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken, Ukrayna'dan da dikkat çeken bir hamle geldi.

Ukrayna'dan sürpriz hamle - Resim: 1

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken, Ukrayna ise herhangi bir saldırı söz konusu olursa sert bir şekilde tepki vereceğinin altını çiziyor.

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Ukrayna'dan sürpriz hamle - Resim: 2

Bu sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen görüntüler ise dikkat çekti. Kiev'deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi'ndeki reklam panolarına, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı.

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Ukrayna'dan sürpriz hamle - Resim: 3

Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da 'Kırım Ukrayna'dır' sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi.

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Ukrayna'dan sürpriz hamle - Resim: 4

 Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ABD ve NATO'da dahil olmuş durumda. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 1 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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