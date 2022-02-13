Ukrayna'dan sürpriz hamle
Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken, Ukrayna'dan da dikkat çeken bir hamle geldi.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken, Ukrayna ise herhangi bir saldırı söz konusu olursa sert bir şekilde tepki vereceğinin altını çiziyor.
Bu sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen görüntüler ise dikkat çekti. Kiev'deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi'ndeki reklam panolarına, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı.
Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da 'Kırım Ukrayna'dır' sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ABD ve NATO'da dahil olmuş durumda. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 1 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.