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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye ulaştı - Resim: 1

Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı.

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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye ulaştı - Resim: 2

Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye ulaştı - Resim: 3

İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.

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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye ulaştı - Resim: 4

Türk gümrüğünde işlemleri tamamlanan vatandaşlar aynı otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkacak.

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