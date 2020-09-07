Ukrayna'dan Türkiye'ye dev teklif: Birlikte üretelim

Türkiye ve Ukrayna arasında havacılık sektörü alanındaki ilişkilerin 2013'te AN-158 için başladığını hatırlatan Los, "Türk meslektaşlarım ve arkadaşlarımla o günden beri yakın temas içindeyiz. Bu sayede artık en yüksek seviyedeki yöneticiler AN-178 ortak üretimi için potansiyel ortaklığı konuşabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.