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  3. 07 Eylül 2020 13:16

Ukrayna'dan Türkiye'ye dev teklif: Birlikte üretelim

Los, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'dan Türkiye'ye dev teklif: Birlikte üretelim

Los, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ukrayna'dan Türkiye'ye dev teklif: Birlikte üretelim

Geçen hafta Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy başkanlığında bir heyetle Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Los, "Ziyaretler benim için öğreticiydi. Türkiye'deki tersaneyi ziyaret ettik. Türkiye'nin yapmakta olduğu amfibi gemisini çok beğendim." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'dan Türkiye'ye dev teklif: Birlikte üretelim

Türkiye'deki füze endüstrisi ve Baykar şirketini de ziyaret ettiklerini belirten Los, "Buradaki ürün odaklı yaklaşımdan çok etkilendim. Biz de Antonov'da bu yaklaşımı kullanıyoruz." dedi.

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Ukrayna'dan Türkiye'ye dev teklif: Birlikte üretelim

Türkiye ve Ukrayna arasında havacılık sektörü alanındaki ilişkilerin 2013'te AN-158 için başladığını hatırlatan Los, "Türk meslektaşlarım ve arkadaşlarımla o günden beri yakın temas içindeyiz. Bu sayede artık en yüksek seviyedeki yöneticiler AN-178 ortak üretimi için potansiyel ortaklığı konuşabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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