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Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anlarını paylaştı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı - Resim: 1

Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

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Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı - Resim: 2

Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor" notuyla paylaştı.

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Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı - Resim: 3
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Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı - Resim: 4
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