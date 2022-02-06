Ukraynalı kadın keskin nişancısı Putin'e meydan okudu
Savaşın eşiğine gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Donbas bölgesinde görev yapan Ukrayna'nın en ünlü kadın keskin nişancısı Olena Bilozerska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e adeta meydan okudu.
Rusya ve Ukrayna'nın savaşın eşiğine geldiği Donbas bölgesindeki gerginlik devam ediyor. Türkiye gibi arabulucu ülkelerin gerginliği düşük seviyelerde tutmaya çalıştığı bölgedeki bir savaşın sürpriz olmayacağı değerlendirmeleri yapılıyor.
"ÜLKEMİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"
Donbas bölgesinde keskin nişancı olarak görev yapan ve Ruslarla girilen çatışmalarda gösterdiği başarılarla tanınan Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena Bilozerska, bugüne kadar ülkesini korumak için eline silah almaktan korkmadığını, aynısını yine yapacağını dile getirdi.
PUTİN'E MEYDAN OKUDU
Kriz bölgesinde tek gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle tanınan ve ismi 'Ölümcül kadın'a çıkan Olena Bilozerska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de meydan okudu. Bilozerska, Putin'in işgal emri vermesi durumunda gözünü kırpmadan tüm Rus askerlerini tek tek indireceğini söyledi.