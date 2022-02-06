Ukraynalı kadın keskin nişancısı Putin'e meydan okudu

"ÜLKEMİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Donbas bölgesinde keskin nişancı olarak görev yapan ve Ruslarla girilen çatışmalarda gösterdiği başarılarla tanınan Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena Bilozerska, bugüne kadar ülkesini korumak için eline silah almaktan korkmadığını, aynısını yine yapacağını dile getirdi.