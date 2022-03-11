Ukraynalı kadın Türk eşine kavuştu: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı

"Annesiyle arasında yaşanan konuşma yürekleri dağladı"

Snizhana Bora annesinin kendisine ‘gerekirse burada savaşarak öleceğim’ dediğini ifade ederek annesiyle arasında yaşanan konuşmayı şu sözlerle özetledi: "Annem askeri hastanede askerlerin tedavisine yardımcı oluyor aynı zamanda yemek yapıyor. Annemi Türkiye’ye çağırdım ancak 'gerekirse burada savaşarak öleceğim. Eğer herkes giderse ülkemize kim bakacak. Senin çocuğun var buradan git, ben de buradaki çocuklarıma askerlerime yardım edeceğim' dedi."