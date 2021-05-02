"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Ukraynalı turistlerden Tatyana Skrayvien, çok sevdikleri Muğla'yı daha önce de tatil için birkaç kez ziyaret ettiklerini söyledi. Salgından önce de Muğla'da tatil yaptığını aktaran Skrayvien, "Özellikle Marmaris'e hayranım. Her tatilimi Muğla'da geçiyorum ve çok seviyorum. Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik. Burada önlemler de çok iyi, kendimizi güvende hissediyoruz. Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayranız." diye konuştu.Turistlerden Natalia Şüveyt, keyifli bir tatil için Muğla'yı tercih ettiğini kaydetti.