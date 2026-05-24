Ukrayna'nın kalbi Kiev'e füze yağdı: Ölü ve yaralılar var

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente gece yarısından itibaren sürdürdüğü hava saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurdu.