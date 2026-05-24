Ukrayna'nın kalbi Kiev'e füze yağdı: Ölü ve yaralılar var
Rusya ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e balistik füzelerle hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından kentte peş peşe patlamalar duyuldu.
Sirenlerin çalması üzerine bölge sakinleri sığınaklar indi. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırıda hava füzeleri, roketler ve mühimmat üreten bir devlet savunma sanayii fabrikasının isabet aldığı belirtildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente gece yarısından itibaren sürdürdüğü hava saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurdu.
