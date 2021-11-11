Ülke ayağa kalktı! Bayıltana kadar kırbaçladılar
Endonezya'da tepkilere rağmen kırbaç cezasına devam eden Aceh eyaletinden gelen görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Ülkede şeriat yasalarının uygulandığı tek eyalet olan Aceh son yıllarda verdiği tüm sözlere rağmen kırbaç cezasını artırdı.
Yüzde 88'ini Müslümanların oluşturduğu 280 milyon nüfuslu Endonezya’da şeriat kanunlarının uygulandığı tek bölge olan Aceh eyaletinde bir kadın ve erkek evlilik dışı ilişkileri olduğu gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.
HALK DA MERKEZİ YÖNETİM DE KALDIRILMASINDAN YANA
Eyalette kumar,zina ve alkol içmek içmek gibi suçlar kırbaç ile cezalandırılıyor. Halk da merkezi yönetim bu uygulamanın kaldırılmasından yana.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Eyaletten gelen korkunç görüntüler Dünya çapında insan hakkı aktivistleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı.
2017 yılında ülkenin cumhurbaşkanı kırbaç cezasının 'çağ dışı' olarak belirtip kaldırılmasını istemişti.
VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR
2018'de Aceh yetkilileri, halka açık kırbaçlamaları azaltma ve bunları hapishane duvarlarının arkasında gerçekleştirme sözü verdi. Ancak verilen tüm sözlere rağmen halka açık kırbaçlama ve dayak sayısının arttığı bildirildi.