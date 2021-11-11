Ülke ayağa kalktı! Bayıltana kadar kırbaçladılar

VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR

2018'de Aceh yetkilileri, halka açık kırbaçlamaları azaltma ve bunları hapishane duvarlarının arkasında gerçekleştirme sözü verdi. Ancak verilen tüm sözlere rağmen halka açık kırbaçlama ve dayak sayısının arttığı bildirildi.