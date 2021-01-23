Ülke ekonomisine büyük katkı! Servet değerinde
Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.
Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.
Özellikle kış aylarında yoğunluğun arttığı madenlerde yıllık 200-300 bin ton üretim yapılıyor. Buradaki madenler, Türkiye'nin ihtiyacının önemli kısmını karşılayabilecek rezerve sahip bulunuyor.
Madenlerden kaya tuzunun yanı sıra yemeklik, sanayi, turşuluk ve salamuralık tuz da elde ediliyor.