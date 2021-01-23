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  3. 23 Ocak 2021 13:20

Ülke ekonomisine büyük katkı! Servet değerinde

Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.

Ülke ekonomisine büyük katkı! Servet değerinde

Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.

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Ülke ekonomisine büyük katkı! Servet değerinde

Özellikle kış aylarında yoğunluğun arttığı madenlerde yıllık 200-300 bin ton üretim yapılıyor. Buradaki madenler, Türkiye'nin ihtiyacının önemli kısmını karşılayabilecek rezerve sahip bulunuyor.

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Ülke ekonomisine büyük katkı! Servet değerinde

Madenlerden kaya tuzunun yanı sıra yemeklik, sanayi, turşuluk ve salamuralık tuz da elde ediliyor.

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Ülke ekonomisine büyük katkı! Servet değerinde

Maden İşletmecisi Selahattin İlker, AA muhabirine, Tuzluca'da eski maden ocağı ve açtıkları yeni maden ocaklarında yıllık 200 bin tonun üzerinde tuz üretildiğini söyledi.

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