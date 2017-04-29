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  3. 29 Nisan 2017 21:42

Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Brezilya'daki genel grevde yaşanılan çatışmalarda birçok araç ateşe verilirken, caddeler trafiğe kapatıldı.

Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer'in, iş kanunuyla ilgili kemer sıkma açıklamalarının ardından sendikalar binlerce Brezilyalı greve çağırdı.

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Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Ardından dün birçok gösterici, iş kanunundaki büyük değişiklikleri ve emeklilik sistemini protesto etmek için sokaklara döküldü.


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Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Polisin gösteriye müdahale etmesinin ardından, göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı. Ülke çapında devam eden protestolarda, göstericiler Rio'da Janerio kentinde birçok arabayı ateşe verdi.


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Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

San Paolo kentinde ise polisin sert müdahalelerinin ardından, göstericiler Cumhurbaşkanı Michel Temer'in evine yürüdü. Protesto gösterilerine rağmen, Temer ve merkez sağdaki hükümet üyeleri grevi başarısız olarak değerlendirdi ve kınadı.


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