Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Brezilya'daki genel grevde yaşanılan çatışmalarda birçok araç ateşe verilirken, caddeler trafiğe kapatıldı.
Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer'in, iş kanunuyla ilgili kemer sıkma açıklamalarının ardından sendikalar binlerce Brezilyalı greve çağırdı.
Ardından dün birçok gösterici, iş kanunundaki büyük değişiklikleri ve emeklilik sistemini protesto etmek için sokaklara döküldü.
Polisin gösteriye müdahale etmesinin ardından, göstericiler ve polis arasında çatışma yaşandı. Ülke çapında devam eden protestolarda, göstericiler Rio'da Janerio kentinde birçok arabayı ateşe verdi.