Ulu Önder Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku görüntüleri arşivden çıktı

'10'UNCU YILDAN 102'NCİ YILA AYNI COŞKUYLA'

Paylaşımda yer alan açıklamada ise "10'uncu yıldan 102'inci yıla aynı coşkuyla. Cumhuriyet; bağımsızlığımızın, millet olma bilincimizin ve özgür yarınlara olan inancımızın en güçlü simgesidir. 29 Ekim, bu aziz milletin kendi kaderini tayin ettiği, iradesini dünyaya ilan ettiği gündür. 29 Ekim 1933'te, Cumhuriyetimizin 10'uncu yılı kutlamalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi milletimizin kalbinde yankılanmıştı. Bugün 102'inci yılda, aynı gurur, aynı coşku ve aynı kararlılıkla Cumhuriyetimizi yaşatıyoruz. Bu özel günü, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinden derlenen 10'uncu Yıl Nutku görüntüleriyle anıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kültürümüzü, sanatımızı ve tarihimizin mirasını geleceğe aktarmanın onurunu paylaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. (DHA)