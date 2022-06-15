Ulu orta cinsel ilişki olayları neden arttı? Uzman isim 5 nedenini açıkladı

1- İçgüdüsel davranışlar

Ekonomik ve sosyal sorunlar, ülke genelinde korku ve kaygı ortamı oluşmasına neden oluyor. Bunun sonucunda meydana gelen kriz ortamı ise insanların "neokorteks" beyinleri ile hareket etme yetilerini azaltabiliyor. Neokortesk insanlarda bilinçli düşünme ve muhakeme etme gibi bilişsel süreçlerden sorumlu. Bunun sonucunda, mantıklı olmayan, içgüdüsel davranışlar ön plana çıkıyor! Öte yandan, neokorteksin devre dışı kalması, limbik sistem adı verilen bir yapıyı ön plana çıkarıyor. Bu sebeple insandaki bazı bağımlılıklar artabiliyor veya tuhaf sıra dışı cinsel aktivitelerde bulunma motivasyonu güçlü hale gelebiliyor.