Ulu orta cinsel ilişki olayları neden arttı? Uzman isim 5 nedenini açıkladı
Türkiye'de son dönemde kamuya açık alanlarda yaşanan cinsel ilişki olayları gündemden düşmüyor. Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe, ''Daha da artacak. Özellikle önümüzdeki bir yılda'' diyerek nedenlerini sıraladı.
Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar halkı meşgul ederken, son dönemde yaşanankamuya açık alanlarda çıplak dolaşan insanlar ve yine kamuya açık alanlardaki cinsel ilişki görüntüleri infial yarattı. Uzmanlar bu olaylardaki artışın pek çok farklı sebepten kaynaklanabileceğini belirtiyorlar.
Bu olayların nedenleriyle ilgili farklı iddia ve tahliller var. Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF) Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe, toplumu tepkiyle karşılaşan durumu değerlendirdi. Keçe'ye, bu tür olayların artması 5 ayrı nedenden kaynaklanıyor. İşte bu tarz olayların altında yatan 5 neden;
1- İçgüdüsel davranışlar
Ekonomik ve sosyal sorunlar, ülke genelinde korku ve kaygı ortamı oluşmasına neden oluyor. Bunun sonucunda meydana gelen kriz ortamı ise insanların "neokorteks" beyinleri ile hareket etme yetilerini azaltabiliyor. Neokortesk insanlarda bilinçli düşünme ve muhakeme etme gibi bilişsel süreçlerden sorumlu. Bunun sonucunda, mantıklı olmayan, içgüdüsel davranışlar ön plana çıkıyor! Öte yandan, neokorteksin devre dışı kalması, limbik sistem adı verilen bir yapıyı ön plana çıkarıyor. Bu sebeple insandaki bazı bağımlılıklar artabiliyor veya tuhaf sıra dışı cinsel aktivitelerde bulunma motivasyonu güçlü hale gelebiliyor.
2- Cinsel içerikli videoların yaygınlaşması
Bu olayların ikinci nedeninin cinsel içerikli videoların yaygınlaşması olarak gösteriliyor. Keçe, "Amatör dediğimiz cinsel içerikli film kategorilerinin izlenme oranlarında ciddi bir artış var. Bundan dolayı insanlar amatör cinsel içerikli videolardan etkilenerek bu tür deneyimleri yaşamak istiyorlar" yorumunu yaptı