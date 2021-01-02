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  3. 02 Ocak 2021 12:08

Uludağ 2021 yılına karla başladı

Yılbaşına karsız ve sessiz ‘merhaba’ diyen Uludağ, dün başlayan kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü. Kısıtlama tedbirleri kapsamında karın tadını turistler çıkardı. Uludağ'daki çamların güzelliği drone ile havadan görüntülendi

Uludağ 2021 yılına karla başladı

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Uludağ 2021 yılına karla başladı

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Uludağ 2021 yılına karla başladı

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Uludağ 2021 yılına karla başladı

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