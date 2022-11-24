Uludağ beyaza büründü
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Kar kalınlığı, bazı noktalarda 5 santimetreye ulaştı.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.
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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışının 27 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışının cumartesi günü de etkili olması öngörülüyor.
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Pazar günü ise havanın güneşli olacağı tahmin ediliyor. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlayacağı öngörülüyor.
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