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Uludağ beyaza büründü

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Kar kalınlığı, bazı noktalarda 5 santimetreye ulaştı.

Uludağ beyaza büründü - Resim: 1

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. 

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Uludağ beyaza büründü - Resim: 2

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışının 27 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışının cumartesi günü de etkili olması öngörülüyor.

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Uludağ beyaza büründü - Resim: 3

Pazar günü ise havanın güneşli olacağı tahmin ediliyor. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlayacağı öngörülüyor.

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Uludağ beyaza büründü - Resim: 4
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