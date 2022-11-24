Uludağ beyaza büründü

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.