Uludağ eski günlerine geri döndü! Kar kalınlığı 55 santimetre

Kar yağışı ile sömestir tatilini fırsat bilip, kayak yapmaya geldiğini söyleyen Şamil Bestil (21), "İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim, tatile geldim. Geziyorum, kayıyorum, kaymaya çalışıyorum. Uludağ'a ilk defa geliyorum. Daha önce Kayseri'ye gidiyordum. Güzel ama görüş olmadığı için zorlanıyorum. Biraz da acemi olduğum için zor oluyor" dedi.