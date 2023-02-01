Uludağ eski günlerine geri döndü! Kar kalınlığı 55 santimetre
Türkiye'nin ünlü kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, 6 gündür süren kar yağışının ardından kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.
Ülke genelinde kar yağışı etkisin sürdürmeye devam ederken Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yerli ve yabancı turistler, sise rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Kar yağışı ile sömestir tatilini fırsat bilip, kayak yapmaya geldiğini söyleyen Şamil Bestil (21), "İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim, tatile geldim. Geziyorum, kayıyorum, kaymaya çalışıyorum. Uludağ'a ilk defa geliyorum. Daha önce Kayseri'ye gidiyordum. Güzel ama görüş olmadığı için zorlanıyorum. Biraz da acemi olduğum için zor oluyor" dedi.
KAR YAĞIŞI HAFTA BOYU DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; bu hafta da kar yağışının devam edeceği Uludağ'da, yarın güneşli bir hava hakim olacak.