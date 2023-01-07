Uludağ kara hasret kaldı! Göller dondu ama kar yok!
Kış turizminin önde gelen merkezlerinde Uludağ'da halen beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, zirvedeki göller buz tuttu.
Her sene yeni yıl gecelerinde lapa lapa yağan kar görüntüsüyle hafızalara kazınan Bursa Uludağ'da bu yıl da beklenen kar yağışı halen başlamadı.
Bursa'nın su deposu konumundaki Uludağ'da ocak ayı ortası olmasına rağmen halen yağmayan kar kuraklık konusunda endişeye sebep olurken, Bursalı dağcı İsmet Şentürk de çok az kar bulunan Uludağ'ın zirvesini ve kar olmamasına rağmen buz tutan gölleri görüntüledi.
Usta dağcı kar olmayışı sebebiyle kuraklığa ve susuzluğa dikkat çekerken, vatandaşları kıt su kaynaklarını idareli kullanmaları hususunda uyardı.
Uludağ'ın zirvesinde çok az miktarda kar olmasına rağmen soğuk hava sebebiyle göllerin tamamının buz tuttuğunu belirten Şentürk, buz tutan Kara Göl ve Buzlu Göl üzerinde yürüyüp gölün yüzeyindeki karı kazıyıp donan metrelerce kalınlıktaki buz kütlesini görüntüledi.