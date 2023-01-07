Uludağ kara hasret kaldı! Göller dondu ama kar yok!

Bursa'nın su deposu konumundaki Uludağ'da ocak ayı ortası olmasına rağmen halen yağmayan kar kuraklık konusunda endişeye sebep olurken, Bursalı dağcı İsmet Şentürk de çok az kar bulunan Uludağ'ın zirvesini ve kar olmamasına rağmen buz tutan gölleri görüntüledi.