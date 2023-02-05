Uludağ yolunda ilginç anlar; onlarca araç mahsur kaldı!

Uludağ'da yolu akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar yağışıyla birlikte tipinin çıkması sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ve Belediye'ye bağlı tuzlama araçları sürekli çalışmalar yaptı.