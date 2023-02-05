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  4. Uludağ yolunda ilginç anlar; onlarca araç mahsur kaldı!

Uludağ yolunda ilginç anlar; onlarca araç mahsur kaldı!

Bursa'da Uludağ yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 25 kilometrelik trafik oluştu.

Uludağ yolunda ilginç anlar; onlarca araç mahsur kaldı! - Resim: 1

Uludağ'da yolu akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar yağışıyla birlikte tipinin çıkması sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ve Belediye'ye bağlı tuzlama araçları sürekli çalışmalar yaptı. 

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Uludağ yolunda ilginç anlar; onlarca araç mahsur kaldı! - Resim: 2

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Uludağ yolunda polis ve jandarma ekipleri araçlarında kış lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.

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Uludağ yolunda ilginç anlar; onlarca araç mahsur kaldı! - Resim: 3

Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolunda 25 kilometrelik trafik oluştu. 

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Uludağ yolunda ilginç anlar; onlarca araç mahsur kaldı! - Resim: 4

Kapanan yolda trafikten usanan pek çok tatilci ise snowboard yaparak şehir merkezine inmeye çalıştı.

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