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Uludağ yolunda korku dolu anlar: Teleferikte havada asılı kaldılar

Bursa’da Uludağ seferleri için teleferik kullanan vatandaşlar, aksama nedeniyle havada 15 dakika boyunca asılı kaldı.

Kaynak: İHA
Uludağ yolunda korku dolu anlar: Teleferikte havada asılı kaldılar - Resim: 1

Bursa’dan yarıyıl tatili nedeniyle Uludağ’a çıkmak isteyen vatandaşların tercih ettiği teleferikte metrelerce kuyruk oluştu.

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Uludağ yolunda korku dolu anlar: Teleferikte havada asılı kaldılar - Resim: 2

Teleferiğe binen bazı vatandaşlar ise yolculuk yaptığı esnada aksama nedeniyle dakikalarca havada kaldı. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar aksamanın arıza nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

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Uludağ yolunda korku dolu anlar: Teleferikte havada asılı kaldılar - Resim: 3
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