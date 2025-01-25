Uludağ yolunda korku dolu anlar: Teleferikte havada asılı kaldılar
Bursa’da Uludağ seferleri için teleferik kullanan vatandaşlar, aksama nedeniyle havada 15 dakika boyunca asılı kaldı.
Kaynak: İHA
Bursa’dan yarıyıl tatili nedeniyle Uludağ’a çıkmak isteyen vatandaşların tercih ettiği teleferikte metrelerce kuyruk oluştu.
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Teleferiğe binen bazı vatandaşlar ise yolculuk yaptığı esnada aksama nedeniyle dakikalarca havada kaldı. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar aksamanın arıza nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.
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