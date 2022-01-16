Uludağ'a akın! Tatilciler hücum etti
Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece, kar kalınlığı ise 56 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da, bu hafta sonu da günübirlik tatilcilerle doldu. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.
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Jandarma ekipleri de Uludağ'daki tedbirlerini sürdürüyor.
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Tatilciler, hem pandemi kurallarına uymaları hem de kaybolmamaları için sık sık uyarılıyor.
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Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kayak pistinde kar motorlarıyla sürekli devriye geziyor.
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