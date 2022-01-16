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Uludağ'a akın! Tatilciler hücum etti

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece, kar kalınlığı ise 56 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ'a akın! Tatilciler hücum etti - Resim: 1

Kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da, bu hafta sonu da günübirlik tatilcilerle doldu. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

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Uludağ'a akın! Tatilciler hücum etti - Resim: 2

Jandarma ekipleri de Uludağ'daki tedbirlerini sürdürüyor.

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Uludağ'a akın! Tatilciler hücum etti - Resim: 3

Tatilciler, hem pandemi kurallarına uymaları hem de kaybolmamaları için sık sık uyarılıyor.

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Uludağ'a akın! Tatilciler hücum etti - Resim: 4

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kayak pistinde kar motorlarıyla sürekli devriye geziyor.

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