Uludağ'da ''buzdan evde'' Kutup tatili deneyimi
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da misafirlere buzdan evlerde konaklama imkanı sunuluyor.
Çobankaya bölgesinde bir otel tarafından yaptırılan iglo evi konuklarını ağırlamaya başladı. Yaklaşık 2 haftada yapılan buzdan evin içinde konaklayan misafirler uyku tulumlarıyla uyuyor. İglo evinin içinde herhangi bir ısınma sistemi olmamasına rağmen sıcaklık dışarıya göre 7 derece daha yüksek olarak ölçülüyor.
Buzdan evler misafirlere bungalov evlerle birlikte kiralanıyor. Farklı bir deneyim yaşamak isteyen misafirler isterlerse bungalov evlerde kalıyor ya da iglo evlerde geceleyebiliyor. İçinde aydınlatmada bulunan buz evler farklı heyecanlar yaşamak isteyenler tarafından tercih ediliyor.
Bungalov evlerle birlikte kiraya verilen iglo evlerinin geceliği 3 bin lira, buzdan evlerin hava durumuna göre Nisan ayına kadar hizmet vermesi bekleniyor. İglo ev meraklı misafirler tarafından da içine girilip detaylı inceleniyor.