Uludağ'da ''buzdan evde'' Kutup tatili deneyimi

Çobankaya bölgesinde bir otel tarafından yaptırılan iglo evi konuklarını ağırlamaya başladı. Yaklaşık 2 haftada yapılan buzdan evin içinde konaklayan misafirler uyku tulumlarıyla uyuyor. İglo evinin içinde herhangi bir ısınma sistemi olmamasına rağmen sıcaklık dışarıya göre 7 derece daha yüksek olarak ölçülüyor.