Uludağ'daki orman köşkleri, yarı yıl tatilinde tamamen doldu
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği orman köşkleri, sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Uludağ’da oteller bölgesinin hemen yanında bulunan orman köşkleri, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yüksek ve karlı ağaçların arasında kalan, tamamen ahşaptan inşa edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler; yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor.
Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor araçlarını barındırıyor. Otellerdeki gibi ortak kullanım alanlarının olmaması nedeniyle pandemi sürecinde tatilciler tarafından tercih edilen orman köşkleri, sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Tatilin bitiş gününe kadar boş ev olmadığını belirten işletme sorumlusu Harbi Türk, “Genelde çocuklu aileler evlerimizi tercih ediyor. Bu nedenle tüm evlerimiz doldu” dedi.