Uludağ'daki orman köşkleri, yarı yıl tatilinde tamamen doldu

Uludağ’da oteller bölgesinin hemen yanında bulunan orman köşkleri, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yüksek ve karlı ağaçların arasında kalan, tamamen ahşaptan inşa edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler; yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor.