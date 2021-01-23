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  3. 23 Ocak 2021 13:15

Uludağ'daki orman köşkleri, yarı yıl tatilinde tamamen doldu

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği orman köşkleri, sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Uludağ'daki orman köşkleri, yarı yıl tatilinde tamamen doldu

Uludağ’da oteller bölgesinin hemen yanında bulunan orman köşkleri, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yüksek ve karlı ağaçların arasında kalan, tamamen ahşaptan inşa edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler; yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. 

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Uludağ'daki orman köşkleri, yarı yıl tatilinde tamamen doldu

Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor araçlarını barındırıyor. Otellerdeki gibi ortak kullanım alanlarının olmaması nedeniyle pandemi sürecinde tatilciler tarafından tercih edilen orman köşkleri, sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 

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Uludağ'daki orman köşkleri, yarı yıl tatilinde tamamen doldu

Tatilin bitiş gününe kadar boş ev olmadığını belirten işletme sorumlusu Harbi Türk, “Genelde çocuklu aileler evlerimizi tercih ediyor. Bu nedenle tüm evlerimiz doldu” dedi.

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Uludağ'daki orman köşkleri, yarı yıl tatilinde tamamen doldu

'KAFA DİNLEMEK İSTEYENLERİN TERCİH SEBEBİ'
Orman köşklerini, özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiğini belirten Harbi Türk, "Bu evlerimiz, uzun zamandır işletmesini yaptığımız evler. Özellikle pandemi döneminde ziyaretçilerimiz bizleri daha fazla tercih etti. 

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