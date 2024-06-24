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Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Uludağ'daki yaban hayatı, farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Resim: 1

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ'da farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdi.

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Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Resim: 2

Yaban hayvanlarının takibini yapmak için yerleştirilen fotokapanlara, yavrusuyla yemek arayan ayı, grup halinde gezen geyikler, ne yapacağına karar veremeyen tilki ve domuz sürüsü takıldı.

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Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Resim: 3

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

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Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Resim: 4
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