Uludağ'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Uludağ'daki yaban hayatı, farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ'da farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdi.
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Yaban hayvanlarının takibini yapmak için yerleştirilen fotokapanlara, yavrusuyla yemek arayan ayı, grup halinde gezen geyikler, ne yapacağına karar veremeyen tilki ve domuz sürüsü takıldı.
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Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.
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