Uludaz Tepesi'ni kırmızıya boyayan uğur böcekleri hayran bıraktı

Kahramanmaraş'ın 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi'ne göç eden yaklaşık 50 milyon uğur böceğinin bulunduğu alanda uçuş sırasında adeta görsel şölen yaşanıyor.

Uğur böcekleri, halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da anılıyor. Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden bölgeye doğa tutkunları geliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları her yıl Haziran ayındaki bu şöleni fotoğraflıyor.