Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde süre uzatıldı

GİB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara elle girilmeden otomatik olarak gönderilmesini temin etmek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulaması geliştirilmiş ve konu ile ilgili düzenlemeler 5/10/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Mezkûr Genel Tebliğin 5, 6 ve geçici 1 inci maddeleriyle, 31/1/2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması şartıyla, 30/4/2025 tarihine kadar;

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO), Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), taktırılarak kullanılması öngörülmüş olmakla birlikte mezkur Genel Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ynokc.gib.gov.tr adresinde 30/4/2025 tarihinde yayımlanan duyuru ile bahse konu tarihler;

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (başvuru, kayıt, taktırma/montaj ve kullanım) yönünden 2/6/2025 (benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO’ları 31/12/2025 tarihine),

Taşıt sahiplerine ilişkin başvuru ve kayıt işlemleri yönünden 2/6/2025, diğer işlemler (taktırma/montaj ve kullanım) yönünden 30/6/2025 (birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine), tarihine uzatılmıştır.