Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali coşkuyla başladı

SELIŞIK: “AHMET BAŞKAN’A FARKINDALIĞI ARTIRDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü/ FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Tıbbi aromatik bitkiler günümüzde çok önemli. Türkiye’nin de çok önemli bir katma değer varlığı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nin çalışmaları da çok güzel. Çok güzel bir örneksiniz. Ben yapılan tüm bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı böyle güzel bir festivali düzenli olarak yapıp herkesin bu konuda farkındalığını artırdığı için de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tıbbi aromatik bitkiler hem sağlığımız için önemli hem geleceğimiz için önemli.” şeklinde konuştu.