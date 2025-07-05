Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali coşkuyla başladı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla uluslararası boyuta taşınan ve dünyanın dört bir yanından bilim insanı, sektör temsilcileri ile aromaterapi tutkunlarını buluşturan Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali görkemli bir açılışla başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bu yıl uluslararası boyuta taşıdığı Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali, görkemli bir törenle açıldı.
Aromaterapi meraklılarını buluşturan ve “Dört Element Bir Âlem” temasıyla düzenlenen festivalin açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra; 25. ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü/ FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin, meclis üyeleri, yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda davetli katıldı.
KARNAVAL GİBİ FESTİVAL
Amerika, Avusturya, Hindistan, Hırvatistan, Rusya, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere 7 ülkeden ve Türkiye’den de 32 farklı ilden davetlinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali büyük bir coşkuyla başladı. BAÇEM’de “Lavanta Atölyesi” adlı resim sergisini gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sonrasında davetlilerle birlikte BAÇEM’de yılın ilk hasadı olan Hint Fesleğeni ve Aynısefa hasadını gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerini ağırlayan festivalde Başkan Akın, Ören Meydanı’nda kurulan Aromaterapi Çarşısı’ndaki stantları ziyaret etti. Bölgenin eşsiz bitkileri ve aromatik kokuları eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan Başkan Akın, festival açılışını gerçekleştirdi.
SELIŞIK: “AHMET BAŞKAN’A FARKINDALIĞI ARTIRDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü/ FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Tıbbi aromatik bitkiler günümüzde çok önemli. Türkiye’nin de çok önemli bir katma değer varlığı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nin çalışmaları da çok güzel. Çok güzel bir örneksiniz. Ben yapılan tüm bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı böyle güzel bir festivali düzenli olarak yapıp herkesin bu konuda farkındalığını artırdığı için de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tıbbi aromatik bitkiler hem sağlığımız için önemli hem geleceğimiz için önemli.” şeklinde konuştu.