Uluslararası finans devi Dolar/TL tahminini açıkladı
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan ABD'li Goldman Sachs, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından hareketlenen döviz kuru için 2025 yılı tahminlerini açıkladı. İşte Goldman Sachs'ın 2025 yıl sonu için Dolar/TL kuru tahmini...
İstanbuıl Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz piyasasında yaşanan sert dalgalanma sonrası yabancı kurumlar da Türkiye’ye ilişkin tahminlerini açıklamaya başladı.
1 / 8
Dolar ve euronun dün yüzde 10’u aşan yükseliş kaydetmesi sonrasında Merkez Bankası döviz satışı yaparak kuru frenlemişti.
2 / 8
Reuters haber ajansının görüşlerine başvurduğu beş işlemcinin Merkez Bankası'nın dünkü döviz satışına ilişkin tahminleri ise 8 ila 11 milyar dolar bandında yer almıştı.
3 / 8
Tüm zamanların zirvesini 41,64’e çıkaran dolar/TL müdahaleler sonrası 38 seviyesine gerilerken 44,88’e ulaşan euro/TL ise 41,71 seviyesine inmişti.
4 / 8