Uluslararası finans kuruluşu analistlerinden altın için dudak uçuklatan tahmin

Levi Spry ve Lachlan Shaw'ın da aralarında bulunduğu UBS analistleri, ons altının önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2.900 dolara yükseleceğini, 2026 yılı sonuna kadar da ons başına 2.950 dolara çıkacağını öngördü. Analistler, konuyla ilgili paylaşımında, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" dedi.