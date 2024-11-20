Uluslararası finans kuruluşu analistlerinden altın için dudak uçuklatan tahmin
Tarihteki en yüksek seviyeyi gördükten sonra geçen hafta düşüşe geçen ancak yeni haftada yeniden ibresini yukarı çeviren altın için uluslararası analistlerin fiyat beklentisi belli oldu.
Altın fiyatları bu yıl, Trump'ın Beyaz Saray zaferinin hemen ardından geri çekilmeden önce art arda rekorlar kırarak güçlü bir ralli gerçekleşmişti. Spot altının ons fiyatı, geçen ay 2 bin790 doların üzerine çıktıktan sonra Trump zaferinin ardından yüzde 5'ten fazla düşerek haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergilemişti. Ancak altın fiyatları yeni haftaya yeniden yükselişle başlayınca gözler yeniden sarı madene çevrildi.
Levi Spry ve Lachlan Shaw'ın da aralarında bulunduğu UBS analistleri, ons altının önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2.900 dolara yükseleceğini, 2026 yılı sonuna kadar da ons başına 2.950 dolara çıkacağını öngördü. Analistler, konuyla ilgili paylaşımında, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" dedi.
Ancak analistler, değerli metalin yeniden tırmanmaya başlamasından önce daha güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğinin daha yüksek oranlara yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi yaşayacağını söyledi.
Goldman Sachs ise bu hafta kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3.000 dolara çıkacağını tahmin etmişti.