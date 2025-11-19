Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı
Ağustos ayında başlayan ve Ekim ayının ortasına kadar süren tarihinin en büyük rallisine imza attıktan sonra düşüşe geçen, ancak tepki yükselişleriyle ara ara yükseliş eğilimine girse de çalkantılı seyrine devam eden altın fiyatları için uluslararası piyasanın 5 devi ANZ, Commerbank, JP Morgan, Goldman Sachs ve UBS'in yeni beklentileri ve tahminleri açıklandı.
Haftalardır süren yükselişini geride bırakıp sert bir şekilde geri çekilen altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni haftada da devam ediyor.
Vatandaşlar ise altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başlarken uluslarası piyasaların en güçlü 5 kuruluşunun altın fiyatları ile ilgili yeni tahminleri belli oldu.
İşte uluslararası piyasanın 5 devi ANZ, Commerbank, JP Morgan, Goldman Sachs ve UBS'in altın fiyatlarındaki yeni beklentileri ve tahminleri...
ANZ
Avustralya merkezli ANZ ise 2026 yılının ortası için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü güncellemişti. Banka, ekim ayında yayımladığı raporda öngördüğü 4 bin 600 dolarlık tepe seviyesini yeniden değerlendirerek beklentisini artırmış ve ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 800 dolara kadar yükselebileceğini öngörmüştü. ANZ, bu artış beklentisini destekleyen başlıca unsurlar olarak uygun politika adımlarını, ekonomik belirsizlikleri ve yatırım alternatiflerinin kısıtlı olmasını göstermişti.