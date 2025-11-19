Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı

ANZ

Avustralya merkezli ANZ ise 2026 yılının ortası için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü güncellemişti. Banka, ekim ayında yayımladığı raporda öngördüğü 4 bin 600 dolarlık tepe seviyesini yeniden değerlendirerek beklentisini artırmış ve ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 800 dolara kadar yükselebileceğini öngörmüştü. ANZ, bu artış beklentisini destekleyen başlıca unsurlar olarak uygun politika adımlarını, ekonomik belirsizlikleri ve yatırım alternatiflerinin kısıtlı olmasını göstermişti.