Ümitcan Uygun'un mesajları ifşa oldu!
Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un Instagram hesabı hacklendi. Pek çok kadının Ümitcan Uygun'a çıplak fotoğraf ve video gönderdiği görülürken, iğrenç konuşmalardan bazıları da ifşa edildi.
Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından ölümünde sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler Türkiye gündemine oturmuştu.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun 17 Eylül akşamında Ankara Keçiören'de dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak bulununca olaylar daha da karmaşık hale gelmişti.
Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeni Abdullah S.'yi ölümle tehdit etmesinin ardından gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.