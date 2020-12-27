Ümitcan Uygun'un mesajları ifşa oldu!

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun 17 Eylül akşamında Ankara Keçiören'de dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak bulununca olaylar daha da karmaşık hale gelmişti.