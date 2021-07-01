Ümraniye'de kaza: Ortalık savaş alanına döndü

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Kazanın şokunu yaşayan Cemal Tepe, "Ben vardiyalı çalışıyordum gece. Eşim Aksaray'dan düğünden gelmişti. Çocuklar teyzesindeydi. Şükür ki oraya gitmişti kahvaltı yapmaya. Ben evde tektim. Yatmıştım. Büyük bir gürültü koptu, dışarı çıktım. Duvar komple gitmiş. Deposu falan patlamış zaten. Son anda kaçarken gördüm. Benden sonra bir araca çarpıp pert etmiş. Sonra burada hurdacıya çarpmış, orada da yanmış. Evde değildi eşim ve çocuğum. Normalde kahvaltımızı yemeğimizi hep orada yapıyoruz. Yani verilmiş sadakamız varmış diyebiliriz" dedi.